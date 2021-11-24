لنقرأ ماركس وانجلز معا 19 - ثامر الصفار

2021/11/24 | 11:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ثامر_الصفار تحذير ماركسفي الأيديولوجيا الألمانية وجدنا ان ماركس وانجلز قد كتبا: «ان الشيوعية ليست بنظرنا حالة يجب أن تنشأ، وهي ليست مثالا أعلى يجب على الواقع أن يتكيف معه.



نحن نسمي الشيوعية، الحركة الحقيقية، الفعلية، التي تلغي الحالة الراهنة للأشياء.



وإن شروط هذه الحركة تخلقها المقدمة القائمة الآن».



فما القصد من ذلك؟للوهلة الأولى، تبدو هذه الجمل تشديدا من قبلهما على تفاقم خلافهما مع التفلسف الذي ل ......





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