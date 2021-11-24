القرد في أعماقنا يلعب في نشارة خشب - شوقية عروق منصور

2021/11/24 | 11:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#شوقية_عروق_منصور القرد في أعماقنا يلعب في نشارة خشبفي المرحلة الثانوية ، حين وقف المعلم يشرح لنا الدرس التاريخي عن حرب البسوس ،كانت الدهشة تطل من عيوننا ، ونضحك ، معقول يا أستاذ " حرب دامت أربعين سنة من أجل ناقة البسوس " تلك العجوز الشمطاء التي حصدت الشهرة التاريخية لمجرد أنها نادت بالثأر ، انها تريد الُثأر للناقة التي طعنت ، فكانت قبيلتي تغلب وبكر على أهبة الاستعداد للضرب والقتل واشعال الحرائق في الخيام ......





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