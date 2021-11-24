الإعلام وسلوك القطيع: فن قيادة الخِراف إلى المذبح - محمد عمارة تقي الدين

2021/11/24 | 11:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_عمارة_تقي_الدين دكتور محمد عمارة تقي الدين"إن معرفة فن التأثير على مُخيلة الجماهير تعني معرفة فن التحكم بها"، هكذا يصف المفكر الفرنسي جوستاف لوبون في مؤلفه الرائع(سيكولوجية الجماهير) فن إدارة القطيع عبر التوجه بالحديث إلى عاطفتها وقلبها دون عقلها، وهو الأمر الذي تعاظم تأثيره في أيامنا هذه في ظل الانتشار الواسع والتطور الهائل في وسائل الإعلام.



إذ تكمن خطورة تلك الوسائل الإعلامية في مقدرتها على حشد جموع كبي ......





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