الموارد المائية: الاطلاقات المائية من ايران وصلت الى الصفر

2021/11/24 | 11:37 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يخوض العراق منذ مدة مفاوضات مكثفة مع دولتي المنبع تركيا وإيران، اللتان تقومان ببناء سدود جديدة.

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