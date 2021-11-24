2021/11/24 | 12:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة/ شرطة

بغداد، اليوم الاربعاء، القبض على قاتل

ومحتال وضبط تكتك مسروقة ضمن سيطراتها.

وذكرت الوكالة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، أن "مفارز سيطرة ابو غريب

الجديد التاب

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