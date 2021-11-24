محافظة بغداد تعلن قرب حل ملف المحاضرين المجانيين

2021/11/24 | 12:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قدَّم محافظ بغداد محمد جابر العطا، الأربعاء، مقترحاً لتعيين المحاضرين، فيما أكد قرب إنهاء ملفِّهم.

وقال العطا، إن "أسماء المحاضرين أرسلت إلى الجهات المعنية، ولدينا لجنة تدرس موضوع المحاضرين، وتديره وزارة التربية"، مؤكداً، أن "ملف المحاضرين سينتهي قريباً".

وأضاف، أن "درجات الحذف والاستحداث يمكن استغلالها لتعيين المحاضرين، لكن المهم أنْ تطلق من وزارة المالية".

وأشار محافظ بغداد إلى "عدم أمكانية تحريك تعيين المحاضرين من قبلنا".

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، يوم أمس الثلاثاء، أن مجلس الوزراء وافق على شمول المحاضرين في وزارة التربية بالأجور المعتمدة بالموازنة.

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