المفوضية تبدأ العد والفرز اليدوي في 3 محافظات

2021/11/24 | 12:23 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الأربعاء، بدء عملية العد والفرز اليدوي لـ264 محطة مطعون بها في ثلاث محافظات.

وقال عضو الفريق الإعلامي للمفوضية عماد جميل في تصريح تابعه NRT عربية، ان "عملية العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون بها في محافظات بغداد (الكرخ/ الرصافة)، والمثنى والنجف الأشرف، انطلقت صباح اليوم، بحضور ممثلي المرشح الطاعن والمراقبين الدوليين والإعلاميين المخولين".

واضاف، ان "عدد المحطات التي ستجري فيها العد والفرز هي 184 محطة ببغداد و31 محطة في النجف الأشرف و49 محطة في المثنى".

وكانت المفوضية العليا للانتخابات قد اعلنت، أمس الثلاثاء، الانتهاء من إعادة عد وفرز محطات محافظة ذي قار المطعون بها.

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