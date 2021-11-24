وسط تصاعد التوتر مع روسيا.. مراسل CNN في وصول نادر لأحد قواعد أوكرانيا البحرية

2021/11/24 | 12:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دورية في بعض أكثر المياه المتنازع عليها في العالم.أخذت البحرية الأوكرانية مراسل CNN، فريد بلايتن، في جولة على قارب عسكري في بحر آزوف، مع وصول التوترات مع روسيا إلى نقطة الغليان.

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