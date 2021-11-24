محكمة فرنسية تقضي بحبس بنزيما

2021/11/24 | 12:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني قضت محكمة فرنسية اليوم الأربعاء، بحبس مهاجم ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيما لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، بعد إدانته في قضية “محاولة ابتزاز” زميله السابق في المنتخب فالبوينا.كما قررت المحكمة […]

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