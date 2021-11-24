الحبس والغرامة لكريم بنزيمة في قضية

2021/11/24 | 12:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدانت محكمة فرنسية، الأربعاء، كريم بنزيمة مهاجم المنتخب الوطني الفرنسي لكرة القدم وريال مدريد بمحاولة ابتزاز، وقضت بحبسه لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ.

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