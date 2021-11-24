مايكروسوفت تطلق متحف إكس بوكس الافتراضي

2021/11/24 | 12:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كجزء من احتفالات شركة مايكروسوفت بمناسبة الذكرى العشرين لإطلاق إكس بوكس، أطلقت الشركة متحفها التفاعلي الخاص.

وتتميز المساحة الافتراضية عبر الإنترنت بعدد من المعروضات المليئة بالمعلومات عن تاريخ المنصة وتاريخك معها.

وتم إطلاق المتحف الافتراضي بواسطة مايكروسوفت عبر موقع إكس بوكس على الويب، وهو يأتي مع عدد من الميزات التي يمكنك استخدامها لتذكر حقائق إكس بوكس الخاصة بك.

كما يتيح لك استعادة لحظات من الماضي عبر الأجيال المختلفة من تاريخ المنصات.



أو اكتشاف المزيد حول رحلتك مع إكس بوكس.

وعند تحميل الموقع، يتم الترحيب بزوار المتحف من خلال محور قائم على طاولة قهوة مليء بتذكارات إكس بوكس المختلفة التي تأخذك كل منها إلى جانب مبدع من تاريخ إكس بوكس الممتد عشرين عامًا.

ومن خلال الروابط التفاعلية، يمكن للمستخدمين التنقل واستكشاف مناطق مختلفة تم إعدادها للاحتفال بأجيال المنصة بالإضافة إلى معرض عن امتياز Halo، ومعرض آخر لك كلاعب إكس بوكس.

وبعد تسجيل الدخول إلى الموقع، يمكنك العثور على مجموعة من المعلومات حول تاريخك الشخصي مع إكس بوكس المعروض بأناقة من خلال معرض المتحف المنسق الخاص بك.

وتتضمن الشاشة نفسها مجموعة من المعلومات حول وقتك مع إكس بوكس، مثل البيانات حول أجيال المنصات المختلفة التي تمتلكها، ومعلومات حول الألعاب الأكثر لعبًا مع مايكروسوفت، وسجل إنجازاتك عبر ذلك الوقت، والمزيد.

ويعتبر إطلاق متحف إكس بوكس مجرد طريقة أخرى تحتفل بها مايكروسوفت بسلسلة منصاتها ذات العلامة التجارية هذا العام.

وفي وقت سابق من العام، أعلنت مايكروسوفت أنها تشترك مع أديداس لإنشاء أحذية رياضية خاصة بها مستوحاة من إكس بوكس.

بينما تضمنت الاحتفالات الأخرى أيضًا إضافة أكثر من سبعين لعبة إلى خدمة التوافق مع الإصدارات السابقة.



وبث مباشر للذكرى السنوية، وإلقاء نظرة ثاقبة على ولادة Xbox Game Pass.

متحف إكس بوكس من مايكروسوفت يتضمن إحصائياتك

يتضمن المتحف أيضًا بعض الأمور الأخرى مثل حلقة الموت الحمراء لـ Xbox 360.



أو محاولة الشركة للاستحواذ على شركة نينتندو في ربيع عام 2000.

وأثناء تجولك في المتحف، ترى زملائك من لاعبي إكس بوكس يتفاعلون مع المعروضات الرقمية.



كما يشاهدون كيفية تطور أجهزة Xbox و Xbox 360 و Xbox One و Xbox Series X و Xbox Series S.

وترتبط كل لحظة في المخطط الزمني البالغ 20 عامًا بقصة.



وعادةً ما تكون مصحوبة بفيديو يوثق المعلم الرئيسي.

ويمكنك استكشاف إجمالي 132 لحظة في تاريخ إكس بوكس عبر المتحف والتنقل باستخدام محارف WASD عبر لوحة المفاتيح.



وكل لحظة لها رابطها الخاص، ويمكنك حتى مشاركة قسم متحف الذكرى السنوية الخاص بك مع الآخرين.

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