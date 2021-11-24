الحكم على بنزيما بالحبس لمدة سنة مع وقف التنفيذ

2021/11/24 | 12:34 - المصدر: بغداد اليوم

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أدانت محكمة فرساي الفرنسية، اليوم الأربعاء، كريم بنزيما مهاجم المنتخب الفرنسي وفريق ريال مدريد الإسباني بمحاولة ابتزاز بفيديو فاضح.

وحسب ما ذكرت شبكة (RMC Sport) فإن القاضي أدان بنزيما بتهمة التواطؤ والمساعدة والتحريض في قضية ابتزاز زميله السابق في المنتخب ماثيو فالبوينا.

وحكم القاضي على بنزيما بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ، بالإضافة الى غرامة مالية قدرها 75 ألف يورو.

وتعود قضية بنزيما وفالبوينا إلى عام 2015، حيث يُتهم بنزيما بالضلوع في محاولة ابتزاز فالبوينا، بنشر شريط جنسي، عُثر عليه في هاتف الأخير.

وقد جرى إبعاد بنزيمة عن صفوف المنتخب الفرنسي بسبب هذه القضية، منذ عام 2016، ولم يعود إلى صفوفه سوى في العام الجاري.

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