الشابندر لبلاسخارت: ركوب التُكتُك ليس كركوب الفَرَس الجَمُوح

2021/11/24 | 12:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اكد السياسي عزت الشابندر، اليوم الاربعاء، ان الحصانة الاممية لا تتقدم على سيادة العراق.

وقال الشابندر في تغريدة له تابعتها (بغداد اليوم)، ان "‏الحصانة الاممية لا تتقدم على سيادة العراق".

واضاف ان "الاغلبية ترى ان السيدة ( الشجاعة ) تجاوزت صلاحياتها وحدود وظيفتها، وهي بحاجة لمن ينصحها بان ركوب التُكتُك ليس كركوب الفَرَس الجَمُوح".

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