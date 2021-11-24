محافظ بغداد يطرح حلّاً لتعيين المحاضرين ويؤكّد قرب إنهاء ملفّهم

2021/11/24 | 12:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /نينا/ قدَّم محافظ بغداد محمد جابر العطا، اليوم الأربعاء، مقترحاً لتعيين المحاضرين، فيما أكد قرب إنهاء ملفِّهم.وقال العطا للوكالة الرسمية : إن "أسماء المحاضرين أرسلت إلى الجهات المعنية، ولدينا لجنة تدرس موضوع المحاضرين، وتديره وزارة التربية"، مؤكداً، أن "ملف المحاضرين سينتهي قريباً".وأضاف، أن "درجات الحذف والاستحداث يمكن استغلالها لتعيين المحاضرين، لكن المهم أنْ تطلق من وزارة المالية".وأشار إلى "عدم أمكانية تحريك تعيين المحاضرين من قبلنا".وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، يوم أمس الثلاثاء، أن مجلس الوزراء وافق على شمول المحاضرين في وزارة التربية بالأجور المعتمدة بالموازنة./انتهى9

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