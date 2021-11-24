2021/11/24 | 12:34 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ حافظت أسعار النفط على مكاسبها إلى حد كبير، اليوم الأربعاء، مع تشكك المستثمرين في فعالية الإصدار المنسق بقيادة الولايات المتحدة للأسهم من الاحتياطيات الاستراتيجية وتحويل تركيزهم إلى الخطوة التالية من قبل منتجي النفط.وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا أو 15 بالمئة إلى 82.19 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 05:06 بتوقيت جرينتش بعد أن ارتفعت 3.3 بالمئة يوم الثلاثاء.وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 10 سنتات ، أو 0.1٪ ، إلى 78.60 دولارًا للبرميل، بعد ارتفاعها 2.3٪ في اليوم السابق.وقال محلل سلع في شركة Rakuten Securities ساتورو يوشيدا “المستثمرون أصيبوا بخيبة أمل من الحجم الصغير […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النفط يحافظ على مكاسبه في السوق العالمية عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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