صحيفة تكشف تفاصيل استهداف قاعدة أمريكية في سوريا

2021/11/24 | 12:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشفت صحيفة “الوطن” السورية، تفاصيل استهداف قاعدة الجيش الأمريكي في مطار “خراب الجير” بريف الحسكة فجر أمس.وأوضحت مصادر “الوطن”، أن استهداف المطار جرى الساعة الثانية إلا ربعاً فجر أمس، حيث سمع […]

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