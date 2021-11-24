مقتدى الصدر: أدعو رافضي نتائج الانتخابات الاذعان والابتعاد عن المهاترات السياسية

2021/11/24 | 12:38 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشاد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بكلمة ممثلة الامم المتحدة هينين بلاسخارت، التي ألقتها اليوم في احاطة عبر دائرة تلفزيونية.وكتب الصدر في تغريدة بموقع تويتر : “تصريحات أممية جديدة فيما يخص الانتخابات العراقية تبعث الامل وتوصيات أممية جيدة، ننصع … Readmore

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