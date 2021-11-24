العمليات المشتركة: تراجع نشاط المجاميع الارهابية لا يعني الاستغناء عن التحالف الدولي

2021/11/24 | 12:38 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، تراجع نشاط عناصر تنظيم داعش، في المناطق التي كان يستغلها كمخابئ له خلال السنوات الماضية، لا يغني عن استمرار التعاون مع التحالف الدولي.وقال إن عملية (برق السماء) التي انطلقت الثلاثاء، … Readmore

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