القبض على 25 مطلوبًا وفق مواد قانونية مختلفة في بغداد

2021/11/24 | 12:44 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت عمليات بغداد، اعتقال 25 مطلوبًا للقضاء وفق مواد قانونية مختلفة في العاصمة.

وذكر بيان لإعلام عمليات بغداد وتلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، أنه "بهدف فرض هيبة الدولة وسلطة القانون والمحافظة على الأمن المجتمعي تواصل القطعات الأمنية انتشارها وتنفيذها عمليات استباقية وواجبات بحث وتفتيش وملاحقة الخارجين عن القانون، وبتنسيق عالي المستوى مع استخبارات وأمن عمليات بغداد ووكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، إذ تمكنت قطعات فرقة المشاة الحادية عشرة ــ وفق جهد استخباري مميز ــ من اعتقال (10) متهمين وفق مواد قانونية مختلفة"، مشيرًا إلى أن "بينهم متهمين بتعاطي المواد المخدرة وترويجها، مع ضبط أسلحة غير مرخصة ضمن مناطق شرقي بغداد".

وأضاف أن "القوات الأمنية في الفرقة الأولى شرطة اتحادية تمكنت من اعتقال خمسة متهمين بينهم متهمان اثنان بترويج وتعاطي المخدرات، وآخر بالابتزاز، بالإضافة إلى اعتقال أربعة متهمين بالسرقة في منطقة البتاويين من قبل اللواء الـ(15) شرطة اتحادية".

وتابع البيان أن "القوات الأمنية في الفرقة الثانية شرطة اتحادية واصلت تنفيذها واجبات البحث والتفتيش في مناطق الكرخ ، إذ تمكنت خلالها من اعتقال ستة متهمين وفق مواد قانونية مختلفة بينهم ثلاثة يحملون جنسيات اجنبية يستقلون عجلة نوع سايبا بعد قيامهم بسرقة أحد محال بيع المواد الإنشائية في منطقة حي الإعلام"، مبينًا أن "المتهمين ضبطت بحوزتهم مبالغ عراقية وعربية وأجنبية".

ولفت إلى أنه "تمت إحالة الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة إلى الجهات المختصة".

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