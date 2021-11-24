موسكو تدعو إلى ضبط النفس أثناء الانتخابات الرئاسية في ليبيا

2021/11/24 | 12:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا نائب الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة غينادي كوزمين اليوم الأربعاء الأطراف الليبية، إلى ضبط النفس، في ظل تصاعد التوتر أثناء التحضير للانتخابات الرئاسية المرتقبة في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية عنه “من المقرر إجراء الانتخابات العامة في ليبيا في 24 ديسمبر (كانون الأول)، وندعو جميع الأطراف إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس للسماح للشعب الليبي الذي طالت معاناته، بممارسة حقه المشروع في التصويت والانتخاب”.

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