2021/11/24 | 12:45 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ حافظت أسعار النفط على مكاسبها إلى حد كبير، اليوم الأربعاء، مع تشكك المستثمرين في فعالية الإصدار المنسق بقيادة الولايات المتحدة للأسهم من الاحتياطيات الاستراتيجية وتحويل تركيزهم إلى الخطوة التالية من قبل منتجي النفط.وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا أو 15 بالمئة إلى 82.19 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 05:06 بتوقيت جرينتش بعد أن […]

ظهرت المقالة عالميا..



النفط يحافظ على مكاسبه في تعاملات اليوم أولاً على الايام نيوز.

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