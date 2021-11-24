اعتقال مدير مكافحة المتفجرات بوزارة الداخلية لسبب متعلق بإستهداف منزل الكاظمي

2021/11/24 | 12:54 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر مطلع، اليوم الاربعاء، بإعتقال مدير مكافحة المتفجرات بوزارة الداخلية لسبب متعلق بإستهداف منزل الكاظمي.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "قوة امنية خاصة اعتقلت مدير مكافحة المتفجرات في وزارة الداخلية اللواء صباح حسن الشبلي بسبب قيامه بتفجير احدى المقذوفات غير المنفلقة التي وجدت فوق منزل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتهمة تضلليل لجنة التحقيق".

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