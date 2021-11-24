2021/11/24 | 12:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، وجود 4 ملايين سيارة تتجول في بغداد، فيما أشارت إلى أن عدم تنفيذ التوصيات لفكِّ الازدحامات المرورية.وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا في تصريح […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الداخلية: توصيات فك الزحامات المرورية لم تنفذ المركز الخبري الوطني.

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