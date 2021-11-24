2021/11/24 | 12:54 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، وجود 4 ملايين سيارة تتجول في بغداد، فيما أشارت إلى أن عدم تنفيذ التوصيات لفكِّ الازدحامات المرورية.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا في تصريح […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية: توصيات فك الزحامات المرورية لم تنفذ) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا في تصريح […]
هناك تفاصيل اخرى بخصوص الداخلية: توصيات فك الزحامات المرورية لم تنفذ المركز الخبري الوطني.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية: توصيات فك الزحامات المرورية لم تنفذ) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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