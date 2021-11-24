مقترح جديد لحل مشكلة المحاضرين وتعيينهم

2021/11/24 | 12:54 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن محافظ بغداد محمد جابر العطا، الأربعاء، تقديم مقترح لتعيين المحاضرين، مؤكدا قرب إنهاء ملفهم.

وقال العطا في تصريح للوكالة الرسمية، اليوم (24 تشرين الثاني 2021)، إن "أسماء المحاضرين أرسلت إلى الجهات المعنية، ولدينا لجنة تدرس موضوع المحاضرين، وتديره وزارة التربية وملف المحاضرين سينتهي قريباً".

وأضاف، أن "درجات الحذف والاستحداث يمكن استغلالها لتعيين المحاضرين، لكن المهم أن تطلق من وزارة المالية".

وأشار إلى "عدم أمكانية تحريك تعيين المحاضرين من قبلنا".

وكان المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم قد اعلن، يوم أمس الثلاثاء، أن مجلس الوزراء وافق على شمول المحاضرين في وزارة التربية بالأجور المعتمدة بالموازنة.

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