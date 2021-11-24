محافظ ذي قار يعلن تحريك ملف ’قتلة’ المتظاهرين وحسم ’الدعاوى الكيدية’ (فيديو)

2021/11/24 | 13:00 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

أعلن محافظ ذي قار أحمد غني الخفاجي ، الأربعاء، عن آليات حسم الدعاوى الكيدية المرفوعة ضد المتظاهرين وإغلاقها في حال عدم ثبوت الأدلة، خلال زيارة إلى محكمة استئناف ذي قار ولقاء رئيس المحكمة وعدد من القضاة.

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وقال المحافظ وفق بيان لمكتبه الإعلامي تلقى "ناس" نسخة منه، (24 تشرين الثاني 2021)، إنّ "مجلس القضاء أصدر أوامر إلقاء قبض بحق عدد من المتورطين بقتل المتظاهرين"، مؤكداً أن "الإجراءات التحقيقية ماضية بالشكل الذي رسمه القانون".

وشدد الخفاجي، على "أهمية الإسراع في تفعيل الأوامر، وفق القانون لينالوا الجزاء العادل".

من جانبه دعا رئيس الهيئة القضائية، بحسب البيان، المتظاهرين اللذين تعرضوا إلى العنف والتهديد، أثناء مشاركتهم في التظاهرات إلى "تقديم دعاوى قضائية لضمان الحصول على حقهم المشروع في التعويض".

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