2021/11/24 | 13:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال اثنين من المروجين والمتاجرين بالمخدرات شرقي بغداد المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال اثنين من المروجين والمتاجرين بالمخدرات شرقي بغداد) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال اثنين من المروجين والمتاجرين بالمخدرات شرقي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).