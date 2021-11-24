هل تعلم كم من الوقت يمكنك الاحتفاظ بطعامك خارج الثلاجة ويبقى آمنًا؟

2021/11/24 | 13:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل يبقى الطعام آمنًا إن تركته خارج الثلاجة لفترة طويلة؟ وما هي المدة التي يمكن خلالها تخزين الطعام المطبوخ؟ تُراود العديد منا أسئلة كثيرة في هذا الشأن، أجابت عنها المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها، عبر موقعها الرسمي.

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