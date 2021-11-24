اسعار النفط تحافظ على مكاسبها وتخوف المستثمرين من قرارات الولايات المتحدة حول الاسهم من الاحتياط الاستراتيجي

2021/11/24 | 13:06 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حافظت أسعار النفط على مكاسبها إلى حد كبير، اليوم الأربعاء، مع تشكك المستثمرين في فعالية الإصدار المنسق بقيادة الولايات المتحدة للأسهم من الاحتياطيات الاستراتيجية وتحويل تركيزهم إلى الخطوة التالية من قبل منتجي النفط.وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا … Readmore

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