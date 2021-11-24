احاطة بلاسخارت لمجلس الامن الدولي حول الوضع في العراق ونتائج الانتخابات

2021/11/24 | 13:06 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذّرت الممثلة الأممية الخاصة جينين هينيس – بلاسخارت، من أن أي محاولات “غير مشروعة” تهدف الى إطالة أو نزع مصداقية عملية إعلان نتائج الانتخابات، أو ما هو أسوأ كالقيام بتغيير نتائجها عبر الترهيب وممارسة الضغوط، لن تسفر إلا عن “نتائج … Readmore

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