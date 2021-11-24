ساعة الفلق - فاطمة الفلاحي

2021/11/24 | 13:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاطمة_الفلاحي 1.ومن نبوءة مطر،تورق الروح قصائد،كشفق معتق يفتقد لأشيائه،ممسكًا بالندى من الله ساعة الفلق.2.تتبوأ روحاهما مقعد الذكريات،حد انغماسهما المثقل بخريف المشاعر.3.تهمسه حكاية أغنية،خاوية إلا منها،ضلت الطريق إلى قلبه.4.أَمطرَها بوابل من مشاعر الفقد، واللقاءات المبتورة.5.ذات أوهام أرقها السفر:يرتدها صدى أناه في رحيل ضائع.

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