حوارُ كلبٍ وفتاة - هاتف بشبوش

2021/11/24 | 13:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#هاتف_بشبوش أندي ..



يا أنديهل أكلتَ جيّداً ياأندي؟فلديّ من الطعامِ ، مايكفي شعوبَ عادِفاذهبْ ، الى النومِ يا أنديفغداً ، عيدُ أعيادي وغداً ..



لنا موعدُّ..كي نختارَ ستائراً للبيتِ ، بلونِ فراءكْسنذهبُ للصالون يا أنديحتى نعودَ بتسريحةِ توأميةٍ ، لكليناسنلعقُ معاً ، بوضة البافاريكي نكملَ الطرازَ الأخيرَ ، للمودرِنْفتبوّلْ وخذ راحتَكْ ..تبوّلْ..على اللبّاد م ......





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