تخليص الجامعات من هيمنة الأحزاب - آزاد أحمد علي

2021/11/24 | 13:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#آزاد_أحمد_علي بات الواقع التعليمي أحد أسوأ نتائج الحرب السورية، اذ يتم مناقشة انعكاسات الصراع على قطاع التعليم بشكل ملح وجاد، وخاصة أسباب تراجع مستواه بحدة بعد سنوات الحرب والصراع الطويلة، كما يتم مناقشة مستقبل النظام التعليمي الذي وضعته (الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا)، بما فيه مستقبل خريجي الجامعات التي أسستها الإدارة الذاتية بقرارات سياسية مستعجلة ومرتجلة.لزيادة المعرفة بطبيعة النظم العلمية للجامعات و ......





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