وزير الموارد المائية العراقي: إيران قطعت المياه عن العراق بشكل كامل

2021/11/24 | 13:22 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الموارد المائية العراقي مهدي الحمداني، أن إيران قطعت المياه عن العراق بشكل كامل ولم تتقاسم الضرر مع العراق، لافتاً إلى ان لدى وزارة الموارد المائية خطة “متكاملة” للتعامل مع حالات الجفاف والفيضانات والتي قد تواجه البلد.وبحسب وكالة … Readmore

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