استدعاء مسؤول امني كبير بشأن استهداف منزل الكاظمي

2021/11/24 | 13:25 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر أمني، الاربعاء، بانه تم استدعاء مدير مكافحة المتفجرات في وزارة الداخلية اللواء صباح حسن الشبلي من قبل اللجنة المكلفة بالتحقيق بحادثة محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وذكر المصدر لـ NRT عربية، (24 تشرين الثاني 2021)، ان "اللجنة المكلفة بالتحقيق بحادثة محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي استدعت مدير مكافحة المتفجرات في وزارة الداخلية اللواء صباح حسن الشبلي بسبب قيامه بتفجير احدى المقذوفات غير المنفلقة التي وجدت فوق سطح منزل الكاظمي عقب الهجوم بالطائرات المسيرة".

واضاف، ان "الاستدعاء جاء لغرض اخذ افادته كون مكافحة المتفجرات هي الجهة المسؤولة عن الكشف الكامل للمكان".

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