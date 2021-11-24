على الرغم من المناشدات الدولية إيران تعدم شخصا كان قاصرا وقت ارتكاب الجريمة التي أدين بها

2021/11/24 | 13:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت السلطات الايرانية تنفيذ حكم الاعدام بحق شخص كان في السابعة عشرة من العمر وقت ارتكابه الجريمة التي أدين بها.

وجاء تنفي حكم الاعدام بحق آرمان عبد العالي الذي يبلغ من العمر الآن خمسة وعشرين عاما في سجن رجائي شهر على الرغم من المطالبات الدولية ومنظمات حقوق الانسان بوقف تنفيذ الحكم.

وكان عبد العالي قد أدين بقتل صديقته عندما كان في السابعة عشرة من عمره في قضية أثارت جدلا قانونيا كبيرا لوجود شبهات من بينها عدم العثور على جثة القتيلة فضلا عن تأكيدات بانتزاع اعتراف المتهم تحت ضغط التعذيب.

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