الاستخبارات العسكرية تطيح بإثنين من المروجين والمتاجرين بالمخدرات شرقي بغداد

2021/11/24 | 13:27 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاربعاء، القبض على اثنين من المروجين والمتاجرين بالمخدرات شرقي العاصمة بغداد.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "استمرارا لعملها الدؤوب بملاحقة عصابات الجريمة المنظمة والذين يستهدفون منظومة البنية المجتمعية والاخلاقية عبر مسالك غير مشروعة وبعيدة عن القيم والأعراف والتقاليد المعروفة، وبعملية نوعية نفذت وفقاً لمعلومات دقيقة لخلية الاستخبارات ومكافحة الارهاب التابعة لمديرية الاستخبارات العسكرية احد مفاصل وزارة الدفاع والتي اكدت تواجد اثنين من تجار ومروجي المخدرات في احدى مناطق شرقي بغداد، تم على اثرها تحرك مفارز خلية الاستخبارات ومكافحة الارهاب وقوة من كتيبة الاستطلاع العميق (احد مفاصل المديرية) لمداهمة مكان تواجد المجرمين".

واضاف البيان "انه تم القبض على المتهمين وضبط بحوزتهم كمية من المخدرات بضمنها مادة الكريستال بالاضافة الى أدوات لتعاطي المؤثرات العقلية، كما تم ضبط دراجة نارية تستخدم لتوزيع وترويج المخدرات".

واشار الى، "احالتهم للقضاء وفق احكام المادة ٢٨ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية".

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