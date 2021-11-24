المحنا: اهتمام حكومي بتسليم ملف المحافظات الأمني للشرطة

2021/11/24 | 13:30 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، وجود 4 ملايين سيارة تتجول في بغداد، فيما أشارت إلى أن عدم تنفيذ التوصيات لفكِّ الازدحامات المرورية.وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا في تصريح صحفي، إن “قوات الشرطة تسلَّمت ملفات الأمن في محافظات الديوانية والمثنى وواسط وبابل”.واضاف أن “الحكومة مهتمة بتسليم ملف الأمن الداخلي للمحافظات […]

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