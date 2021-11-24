المغرب يترقب القرار القضائي بحق أستاذة

2021/11/24 | 13:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا تزال القضية المعروفة إعلاميا باسم "الجنس مقابل النقط" تثير الجدل في الشارع المغربي، لاسيما بعد توجيه تهم مرتبطة بالاتجار بالبشر والابتزاز الجنسي بحق الأساتذة الجامعيين الخمسة المتهمين، بحسب صحيفة "الأحداث المغربية".

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