اللجنة الخليجية تزور ملاعب البصرة وتشيد بسرعة الانجاز

2021/11/24 | 13:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعزارعضو اللجنة الهندسية الخليجية الخاصة بالتفتيش عن منشات وملاعب البصرة الحيوية الخاصة باستضافة خليجي 25 في البصرة، طارق علي الكندري اليوم الاربعاء، ملاعب المدينة الرياضية وملعب الميناء وفندق الملنيوم وعدد من الاماكن السياحية في البصرة برفقة مدير عام الدائرة الهندسية والفنية نجم عبد الواحد ومعاون مدير عام دائرة العلاقات والتعاون الدولي فاضل الخفاجي . وذكر بيان لوزارة الشباب تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان" الكندري عبر عن قناعته بقدرة الملاكات الفنية التي تمكنت بفترة قياسية من تنفيذ جميع الملاحظات التي قدمتها اللجنة الخليجية التي تفقدت البصرة نهاية العام الماضي مع جميع الاضافات التي اوصت بها فيما يخص مناطق كبار الضيوف والاعلام والانارة وغيرها"، مؤكدا ان " وزارة الشباب والحكومة المحلية في البصرة لديهم متسع من الوقت حتى مطلع عام 2023 موعد انطلاق البطولة لاكمال جميع المتعلقات تماما ونحن جميعاً من اعضاء اللجان الخليجية لنا ثقة تامة بان البصرة ستكون جاهزة بملاعبها على اكمل وجه وخصوصا ملعبي البصرة الدولي والفيحاء وهم الان باجمل حلة كما نشاهد وتقام عليهما بطولة كبيرة" . مضيفاً " فيما يخص الخدمات الفندقية أعرب الكندري عن اعجابه بفندق الملنيوم الجديد الذي زار مرافقه الحيوية من مسابح وقاعات وغرف منام ومطاعم وغيرها". واوضح مدير عام الدائرة الهندسية نجم عبد الواحد خلال البيان " ان جميع الملاحظات نُفذت بعناية فائقة ومتابعة من قبل وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، وقد لمسنا حجم الثقة والقناعة من احاديث الكندري الذي يزور البصرة للمرة الثالثة واوضحنا له مع الفرق الهندسية المتواجدة هنا جميع الاجراءات والاعمال التي تم تنفيذها ، مضيفا اننا ماضون بالمتابعة والتجهيز ولاتوجد اية عراقيل تخص استضافة البطولة".

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