2021/11/24 | 13:38 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدفاع تفتح باب التطوع لخريجي السادس الاعدادي بكافة فروعه هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/11/24 | 13:38.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع تفتح باب التطوع لخريجي السادس الاعدادي بكافة فروعه) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع تفتح باب التطوع لخريجي السادس الاعدادي بكافة فروعه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).