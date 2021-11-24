المفوضية تعلن انتهاء عمليات العد والفرز لمحطات الكرخ والرصافة والنجف والمثنى

2021/11/24 | 13:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، الأربعاء، الانتهاء من إعادة عد وفرز محطات الكرخ والرصافة والنجف والمثنى المطعون بها بناء على قرار الهيئة القضائية للانتخابات .

وقالت المفوضية في بيان تلقى “ناس” نسخة منه، (24 تشرين الثاني 2021)، إنه “تم الانتهاء من إعادة العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون بها في جانبي الكرخ والرصافة ومحافظتي النجف والمثنى، بناء على قرار الهيئة القضائية للانتخابات، بحضور ممثلي المرشحين الطاعنين والمراقبين الدوليين والإعلاميين المخولين”.

وأضافت أن “نتيجة إعادة عملية العد والفرز اليدوي لهذه المحطات سترفع إلى مجلس المفوضين؛ لاتخاذ التوصية المناسبة بشأنها في ضوء الإجراءات المتبعة ورفعها إلى الهيئة القضائية للانتخابات”.

وأشار بيان المفوضية إلى أن “يوم غد الخميس سيكون مخصصاً لإعادة عد وفرز محطات محافظة نينوى، آخر المحطات المطعون بها”.

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