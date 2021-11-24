تظاهرة جديدة في إيران احتجاجًا على شحّ مياه الشرب وسط جفاف متزايد

2021/11/24 | 13:50 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجمّع مئات الأشخاص الأربعاء من جديد في محافظة شهار محل وبختياري جنوب غرب إيران للمطالبة بحلّ لأزمة شحّ مياه الشرب، بحسب التلفزيون الرسمي.وأفاد التلفزيون الرسمي الذي بثّ لفترة وجيزة مشاهد من التجمّع أن “سكّانًا … تجمّعوا اليوم في شهركرد … Readmore

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