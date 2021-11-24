العراق.. توقيع عقد مع شركة عالمية لحفر 37 بئراً نفطية بحقل الزبير

2021/11/24 | 13:54 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت شركة الحفر العراقية، اليوم الأربعاء، عن توقيع عقد مع شركة شلمبرجير عالمية لحفر 37 بئراً نفطية في حقل الزبير بالبصرة.وقال المدير العام للشركة باسم عبدالكريم الشمخاني لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تم توقيع عقد للخدمات النفطية مع …

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