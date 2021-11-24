الدفاع تدعو خريجي الاعدادية للتطوع على ملاكها

2021/11/24 | 13:56 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع العراقية، الأربعاء، فتح باب التطوع على ملاكها للدورة (112) الكلية العسكرية الأولى.

ودعت الوزارة في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (24 تشرين الثاني 2021)، ان "خريجي الدراسة الإعدادية بفروعها (العلمي والأدبي والتجاري والصناعي) الراغبين بالتطوع على ملاك وزارة الدفاع للدورة (112) الكلية العسكرية الأولى، إلى تقديم طلباتهم اعتباراً من يوم الخميس الموافق 25 /11 /2021، لغاية يوم الإثنين الموافق 29/ 11 /2021 عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع من خلال ملء الاستمارة الخاصة بالتقديم وعلى الرابط أدناه: ‏(http://college1.mod.mil.iq)

وأضاف البيان، انه "سيتم فتح رابط التقديم اليوم الأربعاء بعد الساعة (12) ليلا".

واوضح، ان "شروط التقديم هي:

1.أن يكون المتقدم عراقي الجنسية ومن أبوين عراقيين.

2.أن لايقل عمر المتقدم عن (18) سنة ولايزيد عن (22) سنة للمدنيين.

3.



أن لايقل عمر المتقدم عن (18) سنة ولايزيد عن (24) للعسكريين ممن أمضوا ثلاث سنوات بالخدمة بصورة حسنة.

4.



أن يكون المتقدم من خريجي الدراسة الإعدادية بفرعيها (العلمي والأدبي) وبمعدل (70 %) فما فوق.

5.



أن يكون المتقدم من خريجي الدراسة الاعدادية بفرعيها التجاري والصناعي للاقسام (سيارات، كهرباء، إلكترونك، سيطرة) وبمعدل (80 %) فما فوق.

6.



غير مفصول أو منسحب من أية دورة من الدورات المفتوحة في الكليات العسكرية أو فاشل في الدراسة فيها أو مرتكب جريمة الغياب أو الهروب من الجيش.

7.



لايقل طول المتقدم عن (165 سم) مائة وخمسة وستين سنتمترا".

واشار البيان، الى ان "جميع الاستمارات المتكررة تهمل، اضافة الى استمارات المتقدمين الذين لاتنطبق عليهم الضوابط المطلوبة"، مبينا أن "المتقدمين الذين سبق وأن قدموا للدورة (112) للمدة من 1 /8 /2021 لغاية 10 /8 /2021، وفشلوا في الفحوصات الطبية والاختبارات البدنية غير مشمولين بهذا التقديم وفي حالة تقديمهم تهمل استماراتهم".

ولفت الى انه "سيتم الإعلان عن جدول مواعيد الفحص الطبي والاختبارات التنافسية للمتقدمين بعد انتهاء مدة التقديم عن طريق الموقع الرسمي لوزارة الدفاع".

N.A

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