2021/11/24 | 14:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص إحباط محاولة ادخال مواد “كيمياوية” في ام قصر الجنوبي المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إحباط محاولة ادخال مواد “كيمياوية” في ام قصر الجنوبي) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إحباط محاولة ادخال مواد “كيمياوية” في ام قصر الجنوبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).