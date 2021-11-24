’صفاء السراي’ في السليمانية.. مشهد مؤثر من احتجاجات الطلاب (صورة)

2021/11/24 | 14:02 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

تستمر الاحتجاجات الطلابية في مدينة السليمانية لليوم الرابع على التوالي مقابل محاولات متواصلة لفضها من قبل قوات الأمن.

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وتتركز الاحتجاجات قرب مبنى جامعة السليماينة، وسط المدينة، وعدد من الشوارع الرئيسة التي شهدت في الساعات الماضية اعتصامات وتصعيداً للمطالبة بإطلاق الرواتب الخاصة بالطلبة.

ومع تسجيل إصابات في صفوف الطلاب إثر استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، أعلن ناشطون وشبان في بغداد تضامنهم من الحراك الاحتجاجي في كردستان، مشددين على رفض العنف من قبل السلطات الأمنية.

بالمقابل، أكّد ناشطون كرد أنّ "الاحتجاجات في السليمانية وبعض مدن إقليم كردستان هي امتداد لتظاهرات تشرين الأول/أكتوبر التي اندلعت في بغداد ومدن جنوب البلاد"، مشيرين إلى أنّ "الشبان في عموم البلاد يحملون قضية واحدة ويناضلون من أجل الحرية والحقوق المشروعة".

وتابع "ناس"، الأربعاء (24 تشرين الثاني 2021)، صورة تظهر طالباً محتجاً في السليمانية يحمل صورة الناشط المحتج صفاء السراي الذي توفي متأثراً بإصابته بقنبلة دخانية في تشرين الأول/أكتوبر 2019.

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