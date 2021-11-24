أكثر مدن العالم تلوثا.. كيف يؤثر الضباب الدخاني الكثيف في لاهور على صحة الناس؟

2021/11/24 | 14:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يسير الناس يسيرون عبر الضباب الدخاني الكثيف في لاهور، باكستان.وفقًا لمسعف في مستشفى محلي في المدينة، يقصدهم المرضى جراء إصابتهم بألم في الحلق، وليس بسبب فيروس كورونا.إليكم كيف يؤثر الضباب الدخاني على صحة الناس.

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