2021/11/24 | 14:05 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جامعة زاخو تنظم ورشات علمية موسعة بشأن البيئة والإسلام السياسي والفكري) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 46W5zd_npsA
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جامعة زاخو تنظم ورشات علمية موسعة بشأن البيئة والإسلام السياسي والفكري) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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