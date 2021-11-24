السودان.. حمدوك يوقف قرارات

2021/11/24 | 14:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الأربعاء، بإيقاف قرارات العزل والتعيين، موضحا أنه ستتم مراجعة جميع التعيينات التي أعلنت أثناء احتجازه، بعد استيلاء الجيش على السلطة في 25 أكتوبر الماضي.

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