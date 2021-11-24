المفوضية تعلن انتهاء إعادة عد وفرز محطات بغداد والنجف والمثنى المطعون بها

2021/11/24 | 14:13 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأربعاء، الانتهاء من إعادة العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون بها في بغداد والنجف الأشرف والمثنى، مشيرة إلى أن يوم غد الخميس سيكون مخصصاً لإعادة عد وفرز آخر المحطات المطعون بها في محافظة نينوى.وذكر بيان للمفوضية، أن “المفوضية أنتهت من إعادة العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون بها في […]

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